Histoire d’un demi-siècle d’inaction écologique et climatique Vendredi 15 décembre, 18h30 L’Angerie, 38 rue Genive, Arles Entrée libre

L’Université populaire du pays d’Arles, l’Upop’Arles, en partenariat avec Pays d’Arles en transition et Changeons d’avenir, propose une conférence- débat sur le dérèglement climatique et les décisions politiques depuis 50 ans, par Christophe Bonneuil.

On en savait assez il y a 50 ans ?

L’idée qu’on en savait déjà assez sur les dérèglements planétaires dans les années 70 pour changer de trajectoire est dérangeante. Elle est désormais pourtant établie par les travaux des historien.ne.s. Au-delà du récit dépolitisant d’une « prise de conscience » récente, elle pointe vers les intérêts et stratégies qui ont empêché un changement de trajectoire. Sur cette base un débat citoyen sur les stratégies devient possible.

Christophe Bonneuil est historien des sciences et de l’environnement. Directeur de recherche au CNRS, il enseigne à l’EHESS et dirige la collection Anthropocène aux éditions Seuil.

L'Angerie, 38 rue Genive, Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

Ecologie climat