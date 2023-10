Découverte du théâtre pour les 6-11 ans L’Angerie, 38 rue Genive, Arles Arles, 23 octobre 2023, Arles.

Découverte du théâtre pour les 6-11 ans 23 – 27 octobre L’Angerie, 38 rue Genive, Arles 160 €

Toute la semaine, les enfants pourront participer à une variété d’exercices ludiques, notamment la création de personnages, l’improvisation, la prise de parole, le mime et la relaxation, avec la Compagnie Babelabab.

Le tout se déroulera dans une ambiance joyeuse et attentive aux besoins des enfants, favorisant ainsi la création collective.

Les enfants vous présenteront leur travail lors d’un spectacle en fin de stage!

Une pause déjeuner est prévue sur place.

Merci d’apporter de quoi manger et une gourde pour s’hydrater.

Le stage est limitée à 10 enfants et requiert un minimum de 5 enfants.

Lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023

de 10h-15h30

Prix: 160€

L’Angerie, 38 rue Genive, Arles 38 rue Genive, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.babelabab.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 66 47 49 73 »}, {« type »: « email », « value »: « cie.babelabab@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:30:00+02:00

théâtre enfants