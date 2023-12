Spanish fever Spectacle d’hiver Musica-Loire invite La Cécilia Langeais, 20 janvier 2024, Langeais.

Langeais Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20

Musica-Loire se met à l’heure espagnole le temps d’un spectacle dans lequel se mêlent la danse et la musique. Il est produit par les professeurs, la grande chorale, les musiciens, les danseurs. C’est le résultat pour les élèves d’un travail avec La Cécilia autour de la polyrythmie et de la mémorisation corporelle à travers le flamenco.

En seconde partie, Cécile Capozzo, alias La Cécilia sera accompagnée du guitariste Roman el Afilao (Romain Tranchant) à la guitare et Martcho Claveria au chant.

¡ Caliente !

EUR.

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



