Marché de Noël Langeais, 15 décembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Marché d’artisans / créateurs / produits locaux

Restauration sur place

illuminé par la Cie Colbok «Potes au feu»

Diverses animations (Musique / chants / danses…)

Un Feu d’artifice sera tiré pendant la soirée.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Artisan / designer / local products market

Catering on site

illuminated by the Colbok « Potes au feu » company

Various entertainment (music / song / dance?)

Fireworks during the evening

Mercado de artesanía, diseño y productos locales

Catering in situ

iluminación a cargo de la empresa Colbok « Potes au feu

Animaciones diversas (música, canciones, bailes, etc.)

Por la noche se lanzarán fuegos artificiales

Markt mit Kunsthandwerkern / Designern / lokalen Produkten

Verpflegung vor Ort

beleuchtung durch die Cie Colbok « Potes au feu »

Verschiedene Animationen (Musik / Gesang / Tanz?)

Ein Feuerwerk wird während des Abends abgefeuert

