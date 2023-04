Noël de lumières, 2 décembre 2023, Langeais.

Le château de Langeais plonge les visiteurs dans la magie de Noël en réinterprétant la tradition de la lumière.

Bougies, lanternes, guirlandes et lampes enluminent chaque pièce et révèlent l’atmosphère magique de cette résidence du Moyen Âge..

2023-12-02 à ; fin : 2024-01-07 17:00:00. 11.5 EUR.

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The castle of Langeais plunges visitors into the magic of Christmas by reinterpreting the tradition of light

Candles, lanterns, garlands and lamps illuminate each room and reveal the magical atmosphere of this medieval residence.

El castillo de Langeais sumerge a los visitantes en la magia de la Navidad reinterpretando la tradición de la luz

Velas, faroles, guirnaldas y lámparas iluminan cada habitación y revelan la atmósfera mágica de esta residencia medieval.

Das Schloss Langeais versetzt die Besucher in den Zauber der Weihnachtszeit, indem es die Tradition des Lichterglanzes neu interpretiert

Kerzen, Laternen, Girlanden und Lampen illuminieren jeden Raum und offenbaren die magische Atmosphäre dieser mittelalterlichen Residenz.

