Indre-et-Loire . Pour la 24e année consécutive, Langeais accueillera en 2023 Les Céramicales de Langeais, Grand marché de potiers et céramistes. La manifestation est organisée conjointement par la Ville de Langeais et l’Association Le Pot de Terre. Avec des exposants de grande qualité utilisant des techniques très différentes, le Marché de Potiers de Langeais offre une gamme très étendue de produits de sensibilités artistiques très diverses, qu’ils soient utilitaires ou décoratifs. Une quarantaine de céramistes venus de la France entière seront présents. Pour la 24e année consécutive, Langeais accueillera en 2023 Les Céramicales de Langeais, Grand marché de potiers et céramistes. La manifestation est organisée conjointement par la Ville de Langeais et l’Association Le Pot de Terre. lepotdeterre37@orange.fr +33 2 47 96 12 53 http://www.le-pot-de-terre.org/ Pixabay

