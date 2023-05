Concert Musique Classique Place Saint-Jean, 20 mai 2023, Langeais.

Concert de musique classique à 18H le samedi 20 Mai Collégiale Saint Jean Baptiste, de l’orchestre de Toulouse la Clef des Champs, avec vingt musiciens..

2023-05-20

Place Saint-Jean

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Classical music concert at 6 pm on Saturday, May 20 at the Saint Jean Baptiste Collegiate Church, by the Toulouse orchestra La Clef des Champs, with twenty musicians.

Concierto de música clásica el sábado 20 de mayo a las 18:00 h en la Collégiale Saint Jean Baptiste, a cargo de la orquesta tolosana La Clef des Champs, con veinte músicos.

Klassisches Musikkonzert um 18 Uhr am Samstag, den 20. Mai, in der Stiftskirche Saint Jean Baptiste, mit dem Orchester La Clef des Champs aus Toulouse und 20 Musikern.

