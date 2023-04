Sirenes, 13 mai 2023, Langeais.

Théâtre au jardin!

Venez profiter d un jardin privé à Langeais qui ouvre ses portes à la compagnie des 7 épées pour son spectacle Sirènes!.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 19:00:00. 10 EUR.

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Theater in the garden!

Come and enjoy a private garden in Langeais which opens its doors to the Compagnie des 7 épées for its show Sirènes!

Teatro en el jardín

¡Venga a disfrutar de un jardín privado en Langeais que abre sus puertas a la Compagnie des 7 épées para su espectáculo Sirènes!

Theater im Garten!

Ein privater Garten in Langeais öffnet seine Pforten für das Theaterstück Sirenen » der Compagnie des 7 épées!

Mise à jour le 2023-04-19 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE