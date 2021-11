L’Ange pas sage Mâcon, 10 novembre 2021, Mâcon.

L’Ange pas sage Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon

2021-11-10 – 2021-11-11 Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon

17 17 EUR Ivan Grinberg – Damien Bouvet / Cie Voix-Off

Dès 6 ans – Spectacle À voir en famille – Durée 50 min

On dirait un ange, c’est peut-être un démon. Ange gardien, messager, il fait ce qui lui plait. C’est pour ça que les enfants l’aiment, l’ange pas sage. Damien Bouvet fait corps avec ce clown céleste et décalé, bête de foire livrée aux regards. Il parcourt les terrains de jeux de l’enfance avec leurs parts d’ombres, de rêves, de rires et de peurs parfois nécessaires.

billetterie@theatre-macon.com +33 3 85 22 82 99 http://www.theatre-macon.com/

