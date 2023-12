Le Réveillon du Nouvel An à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet Catégories d’Évènement: GAURIAGUET

Gironde Le Réveillon du Nouvel An à l’Ange Bleu L’Ange Bleu Gauriaguet, 31 décembre 2023 17:00, Gauriaguet. Le Réveillon du Nouvel An à l’Ange Bleu Dimanche 31 décembre, 18h00 L’Ange Bleu Tarif : 110 € / personne. Sur inscription. Venez vivre un réveillon hors du commun à l’Ange Bleu le soir du 31 décembre !

Les curieux pourront assister à un spectacle culinaire en direct et en musique. En parallèle, un magicien transformera la début de votre soirée en un moment enchanteur. Les chais ouvriront également leurs portes avec un DJ et une prestation artistique pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. L’Ange Bleu 33240 GAURIAGUET Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@angebleu.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 68 07 07 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lange.bleu.58/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Tarif : 110 € / personne. Sur inscription.
Catégories d'Évènement: GAURIAGUET, Gironde
Code postal 33240
Lieu L'Ange Bleu
Adresse 33240 GAURIAGUET
Ville Gauriaguet

