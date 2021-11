Langage égalitaire : conférence d’Éliane Viennot Redon, 6 novembre 2021, Redon.

Langage égalitaire : conférence d'Éliane Viennot

2021-11-06

Redon

Médecine, ambassadrice, officière, mairesse…

Du début à la fin du Moyen Âge, la France se distinguait par un ample partage des responsabilités entre les sexes.

La langue française a ainsi toujours réparti systématiquement féminins et masculins entre les femmes et les hommes et accordé selon le genre. Et nombre d’auteurs et d’autrices se sont montrées créatives en matière de nomination des deux genres. C’est à partir du xviie siècle, avec la création de l’Académie française, que les règles changent.

Éliane Viennot viendra nous présenter cette histoire de la masculinisation de la langue française et nous parlera de son impact sur notre façon de penser.

Éliane Viennot est professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne?; membre honoraire de l’Institut universitaire de France?; cofondatrice, ancienne présidente et membre d’honneur de la Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime (SIEFAR)?; historienne spécialiste de Marguerite de Valois et d’autres femmes d’État de la Renaissance, elle s’intéresse plus largement aux relations de pouvoir entre les sexes et à leur traitement historiographique sur la longue durée.

Elle a écrit près de 20 livres et a participé à autant d’autres ouvrages.

