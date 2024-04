LANGAGE DU CORPS, EXPRESSION Agde, samedi 20 avril 2024.

LANGAGE DU CORPS, EXPRESSION Agde Hérault

Stage d’expression corporelle avec Marion Bartolucci.

Ce printemps, libérez vos talents d’Expression avec l’Atelier En Corps Danse Interprétation animé par Marion.

Éveiller ses qualités d’interprète, libérer ses talents d’expression, incarner un personnage, créer une histoire, transmettre une émotion, cultiver son imagination, improviser un récit dansé. Un théâtre du corps, ludique et sensoriel qui mêle instantanéité, intimité et intensité.

Le stage proposé par Marion est un véritable bol d’air frais, alliant interprétation, imprévu, expression scénique et poétique du jeu. Travail sur le geste, l’écoute, la présence et le rapport à l’autre. Une invitation aux possibilités du moment. Un lieu de découverte par la création.

Chaque participant(e) est invité(e) à explorer ses potentialités, créer son propre mouvement par le biais de jeux d’exploration, d’improvisations guidées et de compositions instantanées. Une invitation au langage du corps par le spectacle vivant où se croisent univers, personnages, tableaux thématiques et dynamiques de groupe…

Un espace de liberté, de connexion et de simplicité. Une aventure ludique, originale et unique en musique et en mouvement.

Un moment dansé de plaisir et de créativité, à portée de tous.

▼ PUBLIC

L’expérience s’adresse aussi bien aux débutant(e)s qui souhaitent vivre une première expérience dansée, ainsi qu’à des personnes plus expérimenté(e)s désirant développer leur langage corporel et leur sens artistique. Public Adultes, tout âge et tous niveaux. Stage initiation Aucune expérience requise ou nécessaire.

▼ HORAIRES, LIEU & INSCRIPTION

STAGE INITIATION ADULTES

Horaires 10h00 13h30 | Tarif 35€.

Lieu MJC, Espace Malraux, 5 rue Mirabeau 34300 AGDE.

Inscription directement auprès de la MJC 04 67 94 69 10.

Réservation obligatoire

STAGE VACANCES ENFANTS

Horaires 15h00 18h00 | Tarif 30€.

Lieu MJC, Espace Malraux, 5 rue Mirabeau 34300 AGDE.

Inscription directement auprès de la MJC 04 67 94 69 10.

Réservation obligatoire 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 13:30:00

2 Rue Pierre-Paul Riquet

Agde 34300 Hérault Occitanie contact@marionbartolucci.com

L’événement LANGAGE DU CORPS, EXPRESSION Agde a été mis à jour le 2024-04-09 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE