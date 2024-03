LANGAGE DU CORPS, EXPRESSION Agde, samedi 9 mars 2024.

LANGAGE DU CORPS, EXPRESSION Agde Hérault

Stage d’expression corporelle avec Marion Bartolucci.

Une invitation à s’exprimer par le corps. Un espace de découverte par la création.

Travail sur le geste, l’écoute, la présence, le ressenti, la danse, la musicalité, les émotions et le rapport à l’autre.

LES OBJECTIFS

Développer son langage corporel.

Eveiller ses qualités d’interprète.

Connecter à ses sensations.

Cultiver son imagination.

S’exprimer par la danse.

Poésie du mouvement

Histoires dansées.

LES BENEFICES

Se laisser porter par sa spontanéité,

Ouvrir un espace à ses possibilités

Dépasser ses incertitudes

Ressentir le plaisir du jeu

Bien être & Lâcher prise

Le stage s’adresse à tous les corps qui ressentent l’envie de bouger et de s’exprimer et à qui souhaite développer son sens artistique.

Public Adultes. Débutant(e)s bienvenu(e)s tout âge et tous niveaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 14:00:00

2 Rue Pierre-Paul Riquet

Agde 34300 Hérault Occitanie contact@marionbartolucci.com

