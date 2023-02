Lang Lang – The Disney Book LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine, 25 juin 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

LANG LANGThe Disney BookAccompagné par l’orchestre PASDELOUPLe virtuose du piano Lang Lang sera en concert dimanche 25 juin 2023, à la Seine Musicale, dans le cadre de sa tournée The Disney Book, pour célébrer les 100 ans de The Walt Disney Company. Dans ce voyage musical, vous pourrez redécouvrir des mélodies de films emblématiques, réinventées avec des interprétations uniques. En 1937, Walt Disney dédiait son troisième long-métrage aux compositeurs classiques dans Fantasia.85 ans plus tard, Lang Lang relève le défi du réalisateur américain et accomplit le rêve du public «disneyphile » : populariser la musique classique auprès des amateurs des films Disney. Après les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach en 2020, le pianiste s’est attaqué à un immense pan de la culture populaire. Ce double album, sorti le 16 septembre dernier, fut l’un des plus difficiles à réaliser pour la star de la scène classique : Lang Lang explique qu’il a dû s’adresser à un public vaste, pas forcément accoutumé à la musique classique. Le premier single de l’album est une chanson adorée des fans et ni plus ni moins que la chanson préférée de Walt Disney : « Feed the Birds », extraite de la bande-originale de Mary Poppins. The Disney Book propose de nouvelles versions joyeuses de chansons de Pinocchio, du Livre de la Jungle ou de films plus récents comme La Reine des Neiges ou Encanto, La Fantastique Famille Madrigal…Informations :Réservations P.M.R. : 01 74 34 53 53 Lang Lang

LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

LANG LANG

The Disney Book

Accompagné par l’orchestre PASDELOUP

Informations :

Réservations P.M.R. : 01 74 34 53 53

