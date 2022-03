Lang Lang Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Lang Lang Halle aux Grains, 10 avril 2022, Toulouse.

Halle aux Grains, le dimanche 10 avril à 20:00

### Les variations Goldberg de Bach Pianiste charismatique, Lang Lang n’a pas son pareil pour électriser les foules. Il est devenu en quelques années un véritable phénomène musical. Encensé par le New York Times comme « l’artiste le plus en vue de la musique classique », Lang Lang est acclamé partout avec la même ferveur, du Carnegie Hall de New York au Théâtre des Champs – Élysées à Paris ou le Royal Albert Hall de Londres. Il interprétera les variations Goldberg de Bach : l’un des chefs d’œuvre les plus remarqués de l’histoire de la musique classique. ### Infos pratiques Dimanche 10 avril à 20h

Tarifs : 65,20€ à 175,20

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

2022-04-10T20:00:00 2022-04-10T22:59:00

