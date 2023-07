BROCANTE / VIDE GRENIER Laneuville-sur-Meuse, 30 juillet 2023, Laneuville-sur-Meuse.

Laneuville-sur-Meuse,Meuse

Brocante au centre du village organisée par l’association « Clocher et patrimoine »

Buvette et restauration sur place

Pains cuits au feu de bois en vente au Pâquis

Entrée gratuite pour les visiteurs

Emplacements gratuits pour les exposants

Inscriptions par téléphone. Tout public

Dimanche 2023-07-30 fin : 2023-07-30 . 0 EUR.

Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est



Flea market in the village center organized by the « Clocher et patrimoine » association

Refreshments and snacks on site

Wood-fired bread on sale at Le Pâquis

Free admission for visitors

Free pitches for exhibitors

Registration by phone

Mercadillo en el centro del pueblo organizado por la asociación « Clocher et patrimoine »

Refrescos y tentempiés in situ

Venta de pan al horno de leña en Le Pâquis

Entrada gratuita para los visitantes

Parcelas gratuitas para los expositores

Inscripción por teléfono

Trödelmarkt im Dorfzentrum, organisiert vom Verein « Clocher et patrimoine » (Kirchturm und Kulturerbe)

Getränke und Speisen vor Ort

Im Holzofen gebackenes Brot zum Verkauf im Pâquis

Freier Eintritt für die Besucher

Kostenlose Standplätze für Aussteller

Anmeldungen per Telefon

Mise à jour le 2023-07-05 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE