BROCANTE Laneuville-au-Rupt, 27 août 2023, Laneuville-au-Rupt.

Laneuville-au-Rupt,Meuse

Brocante organisée par SOS Delices.

Emplacement gratuit pour toutes demandes d’information ou d’inscription merci d’appeler le 07.68.63.16.75

Restauration et buvette sur place. Tout public

Dimanche 2023-08-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-27 20:00:00. 0 EUR.

Laneuville-au-Rupt 55190 Meuse Grand Est



Flea market organized by SOS Delices.

Free space for all requests for information or registration please call 07.68.63.16.75

Catering and refreshments on site

Mercadillo organizado por SOS Delices.

Espacio libre para todas las solicitudes de información o registro gracias a llamar al 07.68.63.16.75

Catering y refrescos in situ

Trödelmarkt, organisiert von SOS Delices.

Kostenlose Standplätze für alle Anfragen oder Anmeldungen rufen Sie bitte unter 07.68.63.16.75 an

Verpflegung und Getränke vor Ort

