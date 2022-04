Visites libres du Château de Montaigu Musée du Château de Montaigu, 14 mai 2022 17:00, Laneuveville-devant-Nancy.

Samedi 14 mai, 17h00 Sur place

Venez découvrir le Château de Montaigu et son histoire.

Situé au cœur du Domaine de Montaigu et jouxtant le Musée de l’Histoire du fer, le Château de Montaigu fut construit au XVIIe siècle par Bon Prévost, receveur général des fermes de Lorraine. Entièrement reconstruit après un incendie en 1921, le château est une des rares demeures de Lorraine meublée et richement décorée dans le style « Art déco ». Ses derniers propriétaires, Édouard & Suzanne Salin, ont rassemblé une collection exceptionnelle de meubles, sculptures, peintures et instruments de musique, à (re)découvrir sans modération. Attribué par le ministère de la Culture, le Château de Montaigu a obtenu le label « Maisons des Illustres ».

Musée du Château de Montaigu Rue de l'Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

03 83 53 16 96 http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/fugue,site-monument/chateau-de-montaigu,737005358 Respectivement décédés en 1970 et 1975, Edouard Salin et son épouse ont légué le domaine à la Ville de Nancy, qui a depuis confié le site à l’établissement public de l’agglomération nancéienne ; les collections patiemment rassemblées dans le château l’ayant été, pour leur part, à la Société d’Archéologie lorraine et du Musée historique lorrain.

samedi 14 mai – 17h00 à 21h00

