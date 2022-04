Visites guidées : découvrez la chambre de Salin Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Catégories d’évènement: Laneuveville-devant-Nancy

Visites guidées : découvrez la chambre de Salin Musée du Château de Montaigu, 14 mai 2022 18:15, Laneuveville-devant-Nancy

Réservation sur place

Vous êtes invités à visiter la chambre du dernier propriétaire du château, Edouard Salin, en compagnie d'un.e médiateur.trice qui vous fera découvrir l'envers du décor.

Musée du Château de Montaigu
Rue de l'Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

03 83 53 16 96 http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/fugue,site-monument/chateau-de-montaigu,737005358 Respectivement décédés en 1970 et 1975, Edouard Salin et son épouse ont légué le domaine à la Ville de Nancy, qui a depuis confié le site à l’établissement public de l’agglomération nancéienne ; les collections patiemment rassemblées dans le château l’ayant été, pour leur part, à la Société d’Archéologie lorraine et du Musée historique lorrain. samedi 14 mai – 18h15 à 19h00

samedi 14 mai – 20h00 à 20h45 ©MétropoleduGrandNancy

