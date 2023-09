MANIFESTATION JARDINS DE VILLE, JARDINS DE VIE Laneuveville-devant-Nancy, 23 septembre 2023, Laneuveville-devant-Nancy.

Laneuveville-devant-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous incontournable des amoureux de la nature, Jardins de Ville, Jardins de Vie aura lieu au Domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy.

Comment vivre, habiter, consommer et agir durablement ? Venez découvrir de nombreux ateliers, des producteurs locaux, des spectacles et bien d’autres choses en arpentant le parc !

Nouveauté cette année ! Nous allons mettre les petits plats dans les grands avec des « masterclass » de cuisine antigaspi !

Nous espérons que cet avant-goût du week-end consacré aux écogestes vous donne l’eau à la bouche !. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-24 19:00:00. 0 EUR.

Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A not-to-be-missed event for nature lovers, Jardins de Ville, Jardins de Vie will take place at the Domaine de Montaigu in Jarville-la-Malgrange and Laneuveville-devant-Nancy.

How to live, live, consume and act sustainably? Come and discover numerous workshops, local producers, shows and much more as you stroll through the park!

New this year! We’ll be pulling out all the stops with antigaspi cooking masterclasses!

We hope this foretaste of the ecogest weekend will whet your appetite!

Una cita ineludible para los amantes de la naturaleza, Jardins de Ville, Jardins de Vie se celebrará en el Domaine de Montaigu, en Jarville-la-Malgrange y Laneuveville-devant-Nancy.

¿Cómo vivir, respirar, consumir y actuar de forma sostenible? Venga a descubrir los numerosos talleres, productores locales, espectáculos y mucho más mientras pasea por el parque

Novedad de este año ¡Vamos a por todas con las clases magistrales de cocina anti-gas!

Esperamos que este anticipo del fin de semana dedicado a las acciones ecológicas le abra el apetito

Jardins de Ville, Jardins de Vie ist ein unumgängliches Treffen für Naturliebhaber und findet in der Domaine de Montaigu in Jarville-la-Malgrange und Laneuveville-devant-Nancy statt.

Wie kann man nachhaltig leben, wohnen, konsumieren und handeln? Entdecken Sie zahlreiche Workshops, lokale Produzenten, Aufführungen und vieles mehr, während Sie durch den Park streifen!

Neuheit in diesem Jahr! Wir werden mit « Masterclasses » zum Thema « Anti-Gaspi-Küche » auftrumpfen!

Wir hoffen, dass Ihnen bei diesem Vorgeschmack auf das Öko-Wochenende das Wasser im Mund zusammenläuft!

