Conférence sur l’herbe sur les rives du Scorff à Lanester Lanester – Rives du Scorff Lanester, 16 septembre 2023, Lanester.

Conférence sur l’herbe sur les rives du Scorff à Lanester Samedi 16 septembre, 16h00 Lanester – Rives du Scorff Participation libre et gratuite dans le cadre du World Clean Up Day

Dans le cadre du World Clean Up Day (Journée mondiale du nettoyage de la planète), nous vous convions à une « conférence sur l’herbe » sur les rives du Scorff à Lanester, en face du parc à bois.

L’histoire de cette rivière emblématique, depuis le 15ème siècle à nos jours,vous sera contée avec beaucoup de talent par Soizig, guide conférencière chevronnée, qui nous fait l’amitié de se joindre à nous.

Le Scorff fait la jonction entre Lorient et Lanester et, par les usages et les aménagements que les 2 communes ont mis en oeuvre, est un acteur incontournable dans la vie des habitant(e)s des 2 rives.

Lanester – Rives du Scorff Boulevard Normandie Niémen, 56600, Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne 02 97 21 01 66 [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 21 01 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Danyelle Moreau