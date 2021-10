Roubaix L'âne hilare Nord, Roubaix L’âne hilare L’âne hilare Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du vendredi 3 décembre au samedi 11 décembre

Yann Legrand, _De la Nature des Choses_ (gravure)

Gratuit

magasin d’alimentation joyeuse et durable L’âne hilare 5 rue de l’Hospice, Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T23:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T12:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:30:00

