L’Âne et le Sage Marseille 15e Arrondissement, 8 février 2022, Marseille 15e Arrondissement. L’Âne et le Sage Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-02-08 14:00:00 – 2022-02-08 Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement 10 12 « Vous voyez cet homme allongé par terre, comme un oiseau tombé du nid, c’est un Hodja ! »



Alexandre Robitzer, Céline Soulet Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

