Dimanche matin : Un défilé dans le bourg à 10h30. Après midi animation , exposition , démonstration de l’utilisation de l’âne : parcours bâté, attelage, travaux agraire Promenade à dos d’âne dans les allées du parc .

Ateliers pour enfants.

Présence de producteurs et artisans locaux. Restauration rapide

