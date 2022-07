L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel, 14 mars 2023, .

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel



2023-03-14 – 2023-03-14

Cie ALIS

Dans un tête à tête humoristique, Jérôme Brabant danseur et chorégraphe, et Pierre Fourny, manutentionnaire d’images, se sont associés dans une réécriture de la fable de La Fontaine. En 2020, Pierre Fourny s’empare d’une fable, et travaille à sa mise en scène aux côtés d’un chorégraphe de son choix. Pierre Fourny choisit « l’Âne chargé d’éponges et l’Âne chargé de sel », fable écrite en 1668, peu connue, mais à la morale tout aussi emblématique de l’œuvre du poète : « … il ne faut point agir chacun de même sorte… ». Il fait appel au chorégraphe rémois Jérôme Brabant, pour braver les forces de la gravité et illustrer cette nécessaire lutte contre la conformité.

Souffle

