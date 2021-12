Ramonville-Saint-Agne Le Kiwi (ex-Centre culturel) Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel ● Cie Alis Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Kiwi (ex-Centre culturel), le samedi 29 janvier 2022 à 11:00

_Dans le cadre du festival ICI&LÀ organisé par La Place de la Danse – CDCN Toulouse-Occitanie._ Deux ânes, l’un chargé de sel, l’autre d’éponges, s’apprêtent un beau jour à traverser une rivière. Lequel parviendra à nager jusqu’à l’autre rive ? Le plus léger (l’âne aux éponges) ou le plus lourd (l’âne au sel) ? Au plus près de la poésie de La Fontaine, ce duo étonnant décortique impressions premières et idées toutes faites. De réactions corporelles en déductions de hasard, une morale s’impose : « Il ne faut point agir chacun de même sorte… » **En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme Brabant entraînent leur public au cœur d’une fable de La Fontaine dont la morale traverse siècles et continents !**

9 € ● 5 €

Fable dansée d’après La Fontaine Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T11:00:00 2022-01-29T11:30:00

