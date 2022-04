Landun’ fête sa route touristique Landunvez, 26 mai 2022, Landunvez.

Landun’ fête sa route touristique Mairie 1 Place de l’église Landunvez

2022-05-26 11:00:00 – 2022-05-26 17:00:00 Mairie 1 Place de l’église

Landunvez Finistère

La municipalité de Landunvez (Finistère), avec la collaboration des associations de la commune, a prévu de rendre aux piétons, le temps d’une journée, la route côtière, localement appelée « la route touristique ». Sur 3.5 km, de Trémazan à la fourche de Kerlaguen, durant six heures, seuls seront autorisés les moyens de locomotion dits « doux ». Tout au long du parcours, des animations seront mises en place par les associations, la commune, et Pays d’Iroise communauté (CCPI).

La route est habituellement fréquentée par de nombreux véhicules qui la sillonnent par jour de tempête comme par jour de « pétole » pour profiter de ce panorama magnifique.

De nombreuses animations vous seront proposées : balades en calèche, déambulation à vélo (possibilité de louer des vélos à chaque extrémité de la manifestation), brûlage du goémon à l’ancienne, animation au lavoir de Saint-Samson, expositions de photos et de documents anciens, ateliers de peinture et de collage, chants, musique et danse, balade contée, promenade botanique, stand de la SNSM, etc.

L’accès sera gratuit. Le bénéfice de la buvette et de la vente de crêpes sera reversé au Centre communal d’action sociale (CCAS).

Une journée hors du temps, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

+33 2 98 89 91 02 https://www.landunvez.fr/

Mairie 1 Place de l’église Landunvez

dernière mise à jour : 2022-04-04 par