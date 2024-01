Atelier Identifier les pleurs de Bébé avec le Dunstan Baby Langage Landudec, mercredi 7 février 2024.

Aucun parent n’est préparé à accueillir les pleurs de son bébé. Et pourtant, il s’agit du moyen d’expression principal du nouveau-né pour communiquer sur ses besoins. Dans la pratique, 8 fois sur 10, le parent répond aux pleurs de son bébé en le nourrissant. Et quand le besoin n’est pas compris, les pleurs de bébé s’amplifient et le calmer devient mission impossible.

Une méthode d’identification des pleurs est née au début du XXIème siècle : le Dunstan Baby Langage, ou DBL. Cette méthode reconnue officiellement permet d’identifier les pleurs de bébé et donc de répondre rapidement et facilement à son besoin. un bébé compris = un bébé apaisé (en sécurité) = un parent confiant Instructrice en DBL, je vous apporte les connaissances nécessaires pour reconnaitre les 5 sons identifiés par cette méthode et utiliser cette approche au quotidien de manière autonome. Ensemble nous évoquerons : l’origine de la méthode, ces bénéfices, la présentation des sons et leurs particularités. Certains ateliers se font en visio, contactez Audrey pour plus d’infos.

Lieu-dit Kerdréac’h

Landudec 29710 Finistère Bretagne



