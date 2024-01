Atelier – Développement psychomoteur de l’enfant de la naissance à 12 mois et motricité libre Landudec, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 12:00:00

fin : 2024-02-06

Bébé passe à la verticalité en moyenne en une année. Cette évolution s’opère selon un schéma précis qu’il est essentiel de connaitre pour mieux l’accompagner et pouvoir lui proposer un environnement et des activités adaptés à ses acquisitions et à son rythme. Cet atelier en ligne est à destination des parents (futurs ou venant d’accueillir bébé) et des professionnels de la petite enfance en quête d’informations sur le développement psychomoteur de bébé de la naissance à 1 an. Nous évoquerons ensemble motricité du nouveau-né, étapes du développement de la naissance à la marche, aménagement de l’espace et le matériel qui favorise son développement, motricité libre au quotidien porter, changer, baigner, nourrir, habiller bébé, posture de l’adulte, temps d’échange et de questions réponses.

Certains ateliers se font en visio, contactez Audrey pour plus d’infos.

Lieu-dit Kerdréac’h

Landudec 29710 Finistère Bretagne parentalitedmp@gmail.com



