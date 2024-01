Atelier – Apprendre à signer avec bébé pour communiquer avant la parole Landudec, samedi 17 février 2024.

Atelier – Apprendre à signer avec bébé pour communiquer avant la parole Landudec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:30:00

fin : 2024-02-17

Atelier pour les parents avec les enfants pour apprendre les signes que l’on va associer à la parole. Un outil efficace pour communiquer avec votre bébé avant qu’il ne parle.

Vous serez ensuite autonome pour les reproduire au quotidien.

Atelier « la base » : permet de découvrir l’univers et la méthode du langage signé. Ainsi que les signes du vocabulaire fondamental

Atelier thématiques : permet d’approfondir son vocabulaire autour d’un thème : Les émotions, Le repas et les sorties/jeux, Les animaux, La propreté et le sommeil et Les comptines

Comptine, lecture et activité au rendez-vous !

Accessible à tout le monde, aucun prérequis nécessaire.

Activité ludique avec votre enfant (4 mois à 4 ans).

A votre domicile, à Landudec ou en visioconférence.

Sur inscription à ces dates ou sur rendez-vous à la demande

Lieu-dit Kerdreach

Landudec 29710 Finistère Bretagne parentalitedmp@gmail.com



L’événement Atelier – Apprendre à signer avec bébé pour communiquer avant la parole Landudec a été mis à jour le 2024-01-16 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN