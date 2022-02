Salon Style et Forme – Zénitude et Bien-être Salle L’Atelier, rue Hent ar Menez, 29510 LANDUDAL Landudal Catégories d’évènement: Finistère

Salon Style et Forme – Zénitude et Bien-être Salle L’Atelier, rue Hent ar Menez, 29510 LANDUDAL, 5 mars 2022 10:00, Landudal. 5 – 16 mars Sur place Entrée 2€ (gratuit moins de 12 ans) herve-page@wanadoo.fr, 06 07 27 74 79 Thérapies naturelles – « Être bien dans sa peau » – Produits d’hygiène et de beauté – Lait de Jument – Artisanat d’Art – Conférences Le Comité des Fêtes de BRIEC organise les 5 et 6 mars 2022, salle L’Atelier à LANDUDAL, pour la septième fois, une animation originale : Style et Forme – Zénitude et Bien-être.

Le stress nous gagne chaque jour un peu plus. Dominons-le par des thérapies naturelles telles que : la Thérapie Somato-Emotionnelle, l’Art-Thérapie, les Massages, le Magnétisme, le Coaching de vie, les dispositifs MOM au service de la santé, la Lithothérapie, …

« Être bien dans sa peau », c’est accepter et habiller un visage, un corps, … Cela passe par les soins du visage et du corps, par les soins apportés à notre chevelure, par notre habillement et les « folies » révélatrices de notre libération qui permettront un éclatement de notre identité par l’expression corporelle.

« Être bien dans sa peau » c’est aussi savoir décorer son espace de vie. Des artistes et artisans d’art présenteront leurs œuvres qui vous permettront d’agrémenter votre silhouette ainsi que le décor intérieur de votre logement. Être bien c’est aussi avoir une alimentation saine. Ainsi, les visiteurs apprécieront les produits proposés, les matériels « dernier cri », …

Cette année, Laura Salaün et Olivier Briand présenteront leur production, à Penity en BRIEC (Jumenterie de Cornouaille), de lait de jument bio et de cosmétiques à base du même lait. Ils nous convaincront très certainement des bienfaits nutritionnels de ce produit d’exception.

Des conférences permettront, samedi et dimanche, de découvrir et apprécier la qualité des intervenants avec comme thèmes : Au secours, mes émotions débordent « Initiation à vos mécanismes émotionnels » ; « Phobie scolaire & Esprits effervescents » ; « Transformer les ondes nuisibles (Wifi, Linky, Portables, …) en ondes bénéfiques pour la santé », …

Pour sa 7ème édition, le salon se déroulera dans le strict respect des normes sanitaires liées au COVID.

Côté Pratique : 5 et 6 mars 2022 – LANDUDAL salle L'Atelier – Ouverture au public 10H à 18H – Entrée 2€ (gratuit moins de 12 ans) – Organisation : Comité des Fêtes « Animations BRIEC ». Restauration chaude.

