Lands, habiter le monde Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, samedi 8 juin 2024.

Un moment poétique et sonore à voir en famille !Familles

La marionnettiste Elise Vigneron, la circassienne Eleonora Gimenez et une trentaine de participants de tous âges convient le public à une installation éphémère dans la ville. Un projet plastique, sonore et chorégraphique qui met en scène une communauté humaine composée de pieds de glace qui fondent peu à peu. La glace comme le miroir de la fragilité du monde, le récit de l’éphémère.



Production Théâtre de l’Entrouvert en partenariat avec le théâtre du Bois de l’Aune .

Début : 2024-06-08 17:00:00

fin : 2024-06-08 22:00:00

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

