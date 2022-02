Landru Tour, de Versailles à Gambais avec Mysteries Hunt Mysteries Hunt

Un siècle et un jour plus tard, rejoignez notre Landru Tour pour une remonté spatio-temporelle de Versailles à Gambais, lieu de villégiature d’Henri Désiré et de ses accompagnatrices… NB: Les messieurs seront remboursés en bon du trésor, en cas de non-retour de leurs compagnes… Accueil à 14h30 place André Mignot devant le tribunal de Grande Instance de Versailles, lieu de l’exécution d’Henri Désiré Landru (vos billets numérotés vous seront envoyés par voie postale) Départ en autocar pour Gambais retour vers environs 18h00 à Versailles. Dans cette expédition immersive et interactive nous continuerons à percer ensemble les arcanes d’une affaire hors norme. Le 25 février 1922, Henri Désiré Landru, après avoir été le principal protagoniste de ce qui fut considéré comme le procès du siècle, fut exécuté à Versailles. Mysteries Hunt Versailles, 78000 Versailles

2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T18:00:00

Détails Autres Lieu Mysteries Hunt Adresse Versailles, 78000 Versailles lieuville Mysteries Hunt

