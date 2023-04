Mars Bleu 2023 Landouge loisirs tennis club Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Mars Bleu 2023 Landouge loisirs tennis club, 1 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 1 – 30 mars Landouge loisirs tennis club Entrée Libre Landouge Loisirs Tennis Club, séances de découverte sur tout le mois de mars (Complexe sportif de Chantelauve, 45 Rue de Chantelauve, 87000 Limoges, les lundis de 18h à 19h, les mardis de 19h30 à 20h30, les mercredis de 17h30 à 18h30, les jeudis de 17h à 18h,

Adrien JAMMES, 06 48 22 74 02, landougeloisirs.tennisclub@gmail.com https://club.fft.fr/landougeloisirs.tc/ Landouge loisirs tennis club 45 rue de Chantelauve 87000 limoges Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:landougeloisirs.tennisclub@gmail.com »}, {« link »: « https://club.fft.fr/landougeloisirs.tc/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T17:30:00+01:00 – 2023-03-01T18:30:00+01:00

2023-03-30T17:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00 Landouge Loisirs Tennis Club mars bleu

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Landouge loisirs tennis club Adresse 45 rue de Chantelauve 87000 limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Landouge loisirs tennis club Limoges

Landouge loisirs tennis club Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Mars Bleu 2023 Landouge loisirs tennis club 2023-03-01 was last modified: by Mars Bleu 2023 Landouge loisirs tennis club Landouge loisirs tennis club 1 mars 2023 Landouge loisirs tennis club Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne