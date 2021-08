Landmvrks + Ten 56 + Resolve + Glassbone | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 31 mars 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le jeudi 31 mars 2022 à 20:00

[ LANDMVRKS ] Metalcore (FR) [Website](https://www.landmvrks.com/?fbclid=IwAR2EYzdYL7tBD8tpqOpWskBU7vhvCvYyCfxTzNsdYepUSuBbHLwrZCHs3FA) | [Facebook](https://www.facebook.com/LANDMVRKS?fbclid=IwAR3xbMaPVAasK9AMKB7VTyRCPar4RnifBpa7Wnxo2F9E2z58ItOtfGrf6Ko) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/6G43CiunIxMwb2tQ12vNP6?fbclid=IwAR396qfvTYlQ4ONm3T_CxVWuZsX99oXHix-i6Eah20Boe-Icy8JLLg_7bL8) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=uHSl0Zpw2pw) Depuis 2014, Landmvrks s’est progressivement affirmé comme un des meilleurs groupes de metalcore français, puis internationaux. Après plusieurs tournées dans toute l’Europe (Hellfest, Longlive Rockfest, …) et 2 albums remarqués, ils ont séduit leur public avec des riffs hardcore et des refrains accrocheurs, nourris au punk-rock 90’s. Leur troisième album « Lost in the waves », sorti en 2020, possède toutes les qualités d’un metal moderne actuel, au son unique et à la force incommensurable. [ TEN 56 ] Deathcore (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/ten56hq?fbclid=IwAR3qsrjDD-EiBV94SHkXj9KHyfyzgSpSH8O2eiPPGzFhYHuanXRYlMR-Oik) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/28dpy0DQotTkBXcTlniQii?fbclid=IwAR3oLkmABtEsBsTSHKERispgbh6o5F_jJ8bwfql1QoeDHtuuK7bTPZ78cM0) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=xmKN-bqTF_A) ten56. est un nouveau groupe, né l’été 2020 de l’esprit et des tripes d’Aaron Matts (Betraying the Martyrs), Nicolas Delestrade (Novelists), Quentin Godet (Kadinja), Arnaud Verrier (Uneven Structure) et Luka Garotin (Earth Trip). Une machine industrielle au son apocalyptique qui expose les douleurs intérieures les plus profondes de la vie dans un paquet de colère que tout le monde peut comprendre. [ RESOLVE ] Post-Hardcore (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/resolveofficial?fbclid=IwAR2Q4i6gHC1SPvN8lstERbsoL3juXDOZz5aWyZg5YSSW2wV8ERqcJ3SuE1A) | [Instagram](https://www.instagram.com/resolveofficial/?fbclid=IwAR1wo5EUIg6x0U6sC4dBH2v4L4z10OqYxurMPmN2eJrEvj4FGOz0uuIssdY) | [Bandcamp](https://resolveofficial.bandcamp.com/) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=6bqXC_UwlmU) Resolve est un jeune groupe originaire de Lyon, se situant entre metalcore, hardcore mélodique et post-hardcore. Leur EP « Rêverie » (2017) a été défendu en France, en Europe et au Royaume-Uni. [ GLASSBONE ] Metalcore indus (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/Glvssbone/?fbclid=IwAR1lpqVfF3baEhRFRzwtUkZ7O_uCwElBI04NfZiXXBE6VRQps_MMJr5Snkg) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/1LucKZQlxyjQT2zAPDpXnX?fbclid=IwAR1CDSnTpefzexlFHdQwwb4QNG8DtV5Jozxz4pQyfuLKFoVmlZwJd_kKuKw) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=Nx_RkfGO6tY) Nouveau venus sur la scéne metalcore française, le groupe a été fondé à Paris début 2021 avec l’objectif de créer un metalcore froid et sombre. Il va bientôt entrer en studio pour enregistrer son premier album, qu’ils présenteront à Genéve avant d’affronter la Warzone du Hellfest 2022. ——- Billets [PETZI](https://www.petzi.ch/fr/events/46896-ptr-usine-landmvrks-ten-56-resolve-glassbone/tickets/?fbclid=IwAR0Rzc_R2hg1b3DUMOcPRHzdAkgSjJSYHclzdWcY2tDcQgNa6SaQgesQr8c) Entrée 24.- | Prélocs 22.- | 20ans20francs 22.- | Membres PTR 14.- ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](https://ptrnet.ch/membritude/) ] [[https://ptrnet.ch](https://ptrnet.ch)](https://ptrnet.ch)

Sur place CHF 24.-, Prélocs CHF 22.-, Membres PTR CHF 14.-, 20ans/20francs CHF 22.-

Post Tenebras Rock – L’Usine

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



