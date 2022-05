Landmvrks + invités, 7 mai 2022, .

Landmvrks + invités

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07

16 Landmvrks est de retour en 2021 avec un nouvel album et une tournée qui commencera non seulement – à la maison – à Marseille, mais surtout – à nouveau – sur la scène de l’Espace Julien : souvenez-vous de la release party de Fantasy le 2 novembre 2018 qui avait abouti à un Live at Espace Julien Marseille en janvier 2019. L’album et la vidéo sont toujours disponibles !



C’est le nouveau challenger de la scène metal française et sans doute l’un des newcomers les plus en vogue du moment. En studio ou sur scène, tout est hyper chiadé.



Le groupe français sillonne depuis bientôt 5 ans l’Europe en support de groupes comme While She Sleeps, Any Given Day ou Napoleon et a fait forte impression lors de ses passages sur les festivals Européens (Full Force Fest, Summerblast, Jera On Air, Groezrock) et Français (Download Festival, Hellfest).



Landmvrks entamera dès février 2021 une tournée en tête d’affiche qui passera évidemment par Marseille et la très belle salle de l’Espace Julien, une date hautement immanquable qui restera sans aucun doute dans les mémoires.



Mise à jour de la tournée 2022 de Landmvrks : Ten56 + Harp + Hidden Frames ouvriront le concert à l’Espace Julien Marseille.

