Landless: Chapel Sessions Centre Culturel Irlandais Paris, jeudi 1 février 2024.

Landless: Chapel Sessions Pour clore en beauté cette célébration des femmes, le quatuor nous donnera à entendre son répertoire évocateur de chansons et ballades folk traditionnelles. Jeudi 1 février, 20h30 Centre Culturel Irlandais Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

Ces dernières années, une puissante vague de jeunes artistes a sorti quelques-uns des albums les plus novateurs et saisissants du paysage folk irlandais. Landless est de ceux-ci. Originaires de Dublin et Belfast, les quatre chanteuses Lily Power, Meabh Meir, Ruth Clinton et Sinead Lynch qui composent cet ensemble a cappella a publié en 2018 un premier opus, Bleaching Bones, salué par la presse. Pour clore en beauté cette célébration des femmes, leurs harmonies se mêleront et résonneront avec émotion, grâce et intensité dans la chapelle ; le quatuor nous donnera à entendre son répertoire évocateur de chansons et ballades folk traditionnelles, rejoint par la chanteuse Consuelo Breschi, du duo Varo.

Ce concert est en deuxième partie de soirée de l’évènement St Brigid’s Day Profondeurs de Project Space #2

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d'artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu'à 20h)