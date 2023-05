Mayeul Landivisiau, 24 juin 2023, Landivisiau.

Mayeul Samedi 24 juin, 22h30 Landivisiau

Concert de Mayeul :

Rappeur d’origine rennaise, Mayeul s’est fait remarquer sur la scène de The Voice – Saison 8 grâce à sa reprise de Beliver, d’Imagine Dragons (plus de 820 000 vues sur Youtube). Une belle aventure humaine et musicale qui lui aura permis de signer son premier contrat avec Universal. Coaché par Soprano, il a appris à dompter l’arène télévisuelle et performer lors de quatre shows en prime time devant près de 4 millions de téléspectateurs.

Depuis, Mayeul a fait son bout de chemin, il a fait une soixantaine de concerts dont un plateau The Voice aux côté de Slimane ou encore les Transmusicales, à Rennes.

Ces performances font de lui un artiste incontournable sur scène. Influencé par Orelsan, Twenty One Pilots ou encore Post Malone, il marque sa différence en se détachant des codes du rap par le chant et par son écriture.

Entre une Trap froide et une Pop colorée, ce genre hybride fait de lui un nouveau personnage sur la scène Urban Pop francophone. Un artiste acompli, aux antipodes des codes du millieu du rap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T22:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:50:00+02:00

©Mélanie Breton