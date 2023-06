Mes Souliers Sont Rouges Landivisiau Landivisiau, 24 juin 2023, Landivisiau.

Représentation Mes Souliers Sont Rouges :

Voilà plus de 30 ans qu’ls tapent des galoches ! Partis de Normandie, Mes Souliers Sont Rouges ont embrasé les villages, sillonné l’Amerique, l’Europe et l’Australie : plus d’un millier de concerts et 250 000 disques vendus en six albums. Le groupe folk le plus alternatif de la scène française revient avec du son neuf et le sang chaud.

Ces Normands ont instillé du viking dans leurs chansons, quelque chose de rock’n roll qui a épaté les Américains du Tennessee. Enregistré à Saint-Lô et Nashville Tape la Galoche, album autoproduit, s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires : du jamais vu !

Après cinq saisons en formation pionnière, du sang neuf afflue, le rythme s’emballe. Mes Souliers Sont Rouges, musiciens alchimistes, transforment en tubes leurs nouvelles collectes pour transcender les générations.

Landivisiau Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne https://landivisiau.fr/fr/

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

