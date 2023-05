Représentation des élèves du Collège St Joseph et du Lycée St Esprit Landivisiau Landivisiau Catégories d’Évènement: Finistère

Landivisiau Représentation des élèves du Collège St Joseph et du Lycée St Esprit Landivisiau, 23 juin 2023, Landivisiau. Représentation des élèves du Collège St Joseph et du Lycée St Esprit Vendredi 23 juin, 18h00 Landivisiau Concert des élèves du collège st Joseph et du lycée st Esprit sur la scène derrière la bibliothèque. Landivisiau Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne https://landivisiau.fr/fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T19:00:00+02:00

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T19:00:00+02:00 ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Landivisiau Adresse Landivisiau Ville Landivisiau Age max 99 Lieu Ville Landivisiau Landivisiau

Landivisiau Landivisiau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau/

Représentation des élèves du Collège St Joseph et du Lycée St Esprit Landivisiau 2023-06-23 was last modified: by Représentation des élèves du Collège St Joseph et du Lycée St Esprit Landivisiau Landivisiau 23 juin 2023 Landivisiau Landivisiau

Landivisiau