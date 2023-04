Repas et soirée dansante Rue André Dubourg, 15 avril 2023, Landiras.

Venez passer un agréable moment à notre Repas et Soirée dansante !

Cette soirée est animée par I-K-RE & 90% et organisée par l’Equipage Rock N’ Roses du Trophée Roses des sables 2023..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Rue André Dubourg Salle Polyvalente

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and have a great time at our Dinner and Dance Party!

This evening is animated by I-K-RE & 90% and organized by the Equipage Rock N’ Roses of the Trophy Roses of sands 2023.

¡Ven y pásalo en grande en nuestra Cena y Fiesta con Baile!

Esta velada está animada por I-K-RE & 90% y organizada por el equipo Rock N’ Roses del Trophée Roses des sables 2023.

Verbringen Sie eine angenehme Zeit bei unserem Essen und Tanzabend!

Der Abend wird von I-K-RE & 90% moderiert und von der Rock N’ Roses Crew der Trophée Roses des sables 2023 organisiert.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Cadillac-Podensac