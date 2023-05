Stage de Qi Gong et Méditation La ferme des Prades, 14 août 2023, .

Ces 5 jours vous permettront de vous ressourcer pleinement avec une pratique quotidienne du Qi Gong (gymnastique chinoise douce) et méditation au contact de la nature dans les grands espaces du Cézallier..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-18 . EUR.

La ferme des Prades Les Prades

Landeyrat 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



These 5 days will allow you to fully recharge your batteries with a daily practice of Qi Gong (soft Chinese gymnastics) and meditation in contact with nature in the wide open spaces of the Cézallier.

Estos 5 días le permitirán recargar plenamente las pilas con una práctica diaria de Qi Gong (gimnasia suave china) y meditación en contacto con la naturaleza en los grandes espacios del Cézallier.

In diesen 5 Tagen können Sie sich mit einer täglichen Praxis von Qi Gong (sanfte chinesische Gymnastik) und Meditation im Kontakt mit der Natur in den großen Weiten des Cézallier erholen.

Mise à jour le 2023-04-03 par Hautes Terres Tourisme