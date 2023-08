Balad’Agri Gourmande Landéville Domremy-Landéville, 1 octobre 2023, Domremy-Landéville.

Balad’Agri Gourmande Dimanche 1 octobre, 10h30 Landéville 30€ par adulte (dont 2€ reversés à la Ligue contre le cancer) – 17€ pour les moins de 12 ans

Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Marne organisent leur première marche gourmande, le dimanche 1er octobre 2023 !

Venez marcher avec nous dans le canton des Hautes-Vallées, découvrez les exploitations de nos agriculteurs et dégustez les produits du terroir haut-marnais.

PROGRAMME :

Le rendez-vous est donné à 10h30, au GAEC du Bois Joly, à Landéville.

Après un café et une petite viennoiserie, nous partirons à 11h vers Annonville pour visiter le GAEC du clocher et son élevage de vaches Blonde d’Aquitaine, et prendre l’apéritif.

Puis, direction Bettoncourt-le-Haut où nous déjeunerons une carbonade accompagnée de frites. Il n’y aura ensuite qu’à traverser la route pour rejoindre la bergerie de l’Agricultur’elle et découvrir l’élevage de chèvres Angora tout en dégustant les fromages locaux.

Et pour finir, retour à Landéville où de bonnes gaufres chaudes nous attendrons. Vous pourrez visiter la ferme laitière du GAEC du Bois Joly avec sa salle de traite.

Ce parcours de 8km au total ne présente pas de difficulté majeure, tout le monde peut participer.

Pour des questions d’organisation, les inscriptions sont limitées à 150 adultes.

Marche gourmande Visite de fermes

Jeunes Agriculteurs Haute-Marne