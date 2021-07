Moustey Moustey Landes, Moustey LandesART2021 à Moustey Moustey Moustey Catégories d’évènement: Landes

Venez déambuler sur le sentier forestier, entre les 2 églises de Moustey et les bords de la Grande Leyre. Un parcours Nature où vous pourrez apercevoir dans le méandre de nos paysages restés sauvages de la Leyre, des Sculptures Land Art de Mier, Erika Bourdel, Julien Righi, Quitterie Duvignac, Céline Blaid, ….

Durant tout l’été venez participer aux nombreuses animations : balades contées, danses, concerts, soirées nocturnes, tree hugh, yoga… (Informations disponibles sur notre site internet ) Déambulez dans sentier forestier, entre les 2 églises et les bords de la Grande Leyre. Un parcours Nature où vous pourrez apercevoir dans le méandre de nos paysages restés sauvages de la Leyre, des Sculptures Land Art.

Nombreuses animations cet été ! programme disponible sur notre site ! Festival LandesART à Moustey.

