Landes gamin scènes
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes
Saint-Paul-lès-Dax
2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 23:00:00

Une journée exceptionnelle pour les amateurs de jeux vidéos. 
Toute la journée : exposition permanente autour des personnages de jeux vidéos. 
Dès 10 h : grand tournoi de jeux vidéos (inscriptions : landes­arenagaming@outlook.fr). 
De 15h à 18h : initiation au graffe et réalisation de tags sur les conseils avisés de l'artiste Marc Paramelle. 
À partir de 21h : scène ouverte à tous les artistes de 13 à 17 ans (musique, danse, théâtre, cirque,etc.). 
Restauration possible.

