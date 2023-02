Landes et Bruyères Fréhel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor 19ème édition de Landes & Bruyères, Cap d’Erquy – Cap Fréhel Attention : dans le cadre de l’engagement en faveur du développement durable de Landes et Bruyères – Cap d’Erquy – Cap Fréhel, il n’y aura pas de mise à disposition de gobelets dans les différents points de ravitaillement. Chaque participant est instamment prié de se munir d’un récipient personnel. Programme

=> Trail : 3 courses sont proposées :

– Course nature des 2 caps – 33 km (coureurs nés en 2003 ou avant)

– Course nature Cap d’Erquy – 15 km (coureurs nés en 2005 ou avant)

– Course de la Corniche – 7 km (coureurs nés en 2007 ou avant)

=> Marche Nordique Loisir (ni classement ni chronométrage)

– parcours de 27 km

– parcours de 16 km

=> Randonnées pédestres

– Randonnée Viaduc de Caroual 6 km (dimanche matin)

– Randonnée Pléhérel plage à Fréhel 11 km

– Randonnée Cap Fréhel 12 ou 15 km

– Randonnée thématique Cap d’Erquy 15 km (dimanche matin) Soirée festive

Restauration

Initiation aux danses bretonnes

Soirée disco

Randonnée kayak en mer organisée par le Centre Nautique d’Erquy

Distance adaptée par les moniteurs présents sur l’eau en fonction du niveau de chacun.

Randonnée cyclotourisme organisée par l’Amicale Cyclo Rhœginéenne

3 parcours proposés, 60, 80 et 100 km.

landesetbruyeres@gmail.com https://landesetbruyeres.bzh/

