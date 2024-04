Landes Emotions Place des Arènes Soustons, mercredi 21 août 2024.

Landes Emotions Place des Arènes Soustons Landes

Le spectacle Landes Emotions réunit dans un seul et unique lieu, tous les symboles culturels qui façonne le territoire des landes.

Immergez-vous au coeur des landes avec la cinéscénie landaise ! Landes Emotions vous propose un concentré de richesse de notre département, à travers une programmation authentique, dynamique et spectaculaire. Partagez des moments de cultures, d’émotions, de frissons et de traditions. Plus de 100 artistes et de 40 animaux 100% landais pour une grande soirée son, lumières et pyrotechnie à partager en famille ou entre amis. Unique spectacle à avoir obtenu le label « Landes terre des possible ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 21:30:00

fin : 2024-08-21

Place des Arènes Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

