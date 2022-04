Landes Emotions Soustons, 20 juillet 2022, Soustons.

Le spectacle « Landes Emotions » réunit dans un seul et unique lieu, tous les symboles culturels qui façonne le territoire des landes. La richesse de cet événement, permet des échanges intergénérationnels et interculturels grâce a sont contenu : Course landaise, taureaux de combat (sans châtiment), bandas, échassiers, chœur d’hommes, spectacle équestre « spécial campo », ambiance féria, feu d’artifice et bien d’autres particularités qui permettent de découvrir l’identité, la convivialité et le bon vivre dans notre département.

+33 5 58 41 52 62

