Landes Emotions, 13 juillet 2022, .

Landes Emotions

2022-07-13 – 2022-07-13

Le spectacle « Landes Emotions » réunit dans un seul et unique lieu, tous les symboles culturels qui façonne le territoire des landes. La richesse de cet événement, permet des échanges intergénérationnels et interculturels grâce a sont contenu : Course landaise, taureaux de combat (sans châtiment), bandas, échassiers, chœur d’hommes, spectacle équestre « spécial campo », ambiance féria, feu d’artifice et bien d’autres particularités qui permettent de découvrir l’identité, la convivialité et le bon vivre dans notre département.

