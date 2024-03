Landern’rando Kergreis Landerneau, dimanche 2 juin 2024.

Landern’rando Kergreis Landerneau Finistère

La Landern’rando est de retour !

Quatre circuits en départs libres 5/8/12/18 km jusqu’à 13h plus circuit spécifique pour fauteuil et personnes à mobilités réduite de 3,5 km.

Course nature 8km circuit départ 9 h45.

Ravitaillement pour tous et collation a l’arrivée .

Tombola pour chaque participant grattage, divers lots offerts par les commerçants de Landerneau Boutiques.

Présence de harmonie mutuelle test diabète toute la matinée. Don à deux associations Rêve de clowns et A chacun son cap . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:00:00

fin : 2024-06-02 13:00:00

Kergreis Gymnase de Kergreis

Landerneau 29800 Finistère Bretagne joel.morgant29@gmail.com

